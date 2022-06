"Ora lascino Draghi". Il voto premia la Meloni e lei punge gli alleati. Letta al bivio (Di lunedì 13 giugno 2022) Esulta il centrodestra ma la vera vincitrice del primo turno delle amministrative è una: Giorgia Meloni. Nel giorno in cui la coalizione strappa Palermo al centrosinistra e conferma i sindaci uscenti a Genova e L'Aquila, il dato che emerge con chiarezza è quello riguardante la crescita di Fratelli d'Italia, non più solo attraverso i sondaggi. Lo stesso non si può dire per la Lega di Matteo Salvini vittima di una emorragia di consensi e sorpassata dal partito di via della Scrofa in molti Comuni del Nord al voto. Nel centrosinistra il vincitore è un campo largo che ancora non esiste. Il voto per le amministrative sembra confermare la necessità di costruire un'ampia alleanza progressista, che vada oltre l'intesa Pd-M5S e apra ad Azione di Carlo Calenda e alle altre forze moderate. Unico modo per sperare di battere alle politiche del 2023 ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Esulta il centrodestra ma la vera vincitrice del primo turno delle amministrative è una: Giorgia. Nel giorno in cui la coalizione strappa Palermo al centrosinistra e conferma i sindaci uscenti a Genova e L'Aquila, il dato che emerge con chiarezza è quello riguardante la crescita di Fratelli d'Italia, non più solo attraverso i sondaggi. Lo stesso non si può dire per la Lega di Matteo Salvini vittima di una emorragia di consensi e sorpassata dal partito di via della Scrofa in molti Comuni del Nord al. Nel centrosinistra il vincitore è un campo largo che ancora non esiste. Ilper le amministrative sembra confermare la necessità di costruire un'ampia alleanza progressista, che vada oltre l'intesa Pd-M5S e apra ad Azione di Carlo Calenda e alle altre forze moderate. Unico modo per sperare di battere alle politiche del 2023 ...

Pubblicità

tempoweb : 'Ora lascino #Draghi'. Il voto premia la #Meloni e lei pungola gli alleati. #Letta al bivio #13giugno… - lilde_ja : io completamente fuori dal mondo a causa degli esami ho scoperto solamente ora che Justin ha la sindrome di Ramsey… - Anna302478978 : @LiaQuartapelle basta che ci lascino in pace e lascino in pace i bambini che devono crescere giocando Sempre la… - Gianni67055117 : @alcon1486 Poi certo sono sorti dei problemi, hanno avuto il blocco da parte del governo cinese e ora mi auguro si… - Ora_Sempre : Quanto mi erano mancate le storie di Taehyung ubriaco su Instagram ?????? Bello sei. Io voglio che lui non si senta… -