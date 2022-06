Open HUB Med: il lavoro per portare la Sicilia e l’Italia al centro del traffico dati nel Mediterraneo spiegato dalla presidente della consorzio Valeria Rossi (Di lunedì 13 giugno 2022) Nato nel 2016, il consorzio OpenHubMed ha posto tra i suoi obiettivi il creare un punto di aggregazione delle dorsali di rete che collegano i paesi del Mediterraneo, agevolando lo scambio del traffico internet offrendo delle tratte diversificate a quei dati in transito sui cavi sottomarini che approdano in Europa tramite la Sicilia, permettendo dunque di ridurre i tempi di latenza grazie ad una posizione geograficamente vantaggiosa. Il consorzio, che raggruppa alcuni dei principali operatori ed aziende del settore (Atomo Networks, Eolo , Fastweb, In-Site, EXA Infra/GTT Italy, Italtel, MIX, Retelit, SUPERNAP Italia,VuChain S.p.A. e Rete XMED) ha scelto dunque come sede operativa Carini, centro a 26Km circa da Palermo, dove gestisce un datacenter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Nato nel 2016, ilHubMed ha posto tra i suoi obiettivi il creare un punto di aggregazione delle dorsali di rete che collegano i paesi del, agevolando lo scambio delinternet offrendo delle tratte diversificate a queiin transito sui cavi sottomarini che approdano in Europa tramite la, permettendo dunque di ridurre i tempi di latenza grazie ad una posizione geograficamente vantaggiosa. Il, che raggruppa alcuni dei principali operatori ed aziende del settore (Atomo Networks, Eolo , Fastweb, In-Site, EXA Infra/GTT Italy, Italtel, MIX, Retelit, SUPERNAP Italia,VuChain S.p.A. e Rete XMED) ha scelto dunque come sede operativa Carini,a 26Km circa da Palermo, dove gestisce un datacenter ...

