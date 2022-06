Omicron, ecco il nuovo test che misura l'immunità al virus e l'efficacia del vaccino in meno di 24 ore (Di lunedì 13 giugno 2022) Un nuovo test del sangue capace di misurare quanto siamo immuni al virus del Covid e l'efficiacia del vaccino in meno di 24 ore. Invece di valutare gli anticorpi, quantifica l'attivazione dei ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) Undel sangue capace dire quanto siamo immuni aldel Covid e l'efficiacia delindi 24 ore. Invece di valutare gli anticorpi, quantifica l'attivazione dei ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Omicron, ecco il nuovo test che misura l'immunità al virus e l'efficacia del vaccino in meno di 24 ore - ilmessaggeroit : Omicron, ecco il nuovo test che misura l'immunità al virus e l'efficacia del vaccino in meno di 24 ore - vvoxonline : Ecco perché la nuova variante #Omicron non dovrebbe incidere sulle ospedalizzazioni - siamosolocani : RT @Patriziapattys: Milano, ondata Covid Omicron 5: ecco perché i contagi aumentano (si è infettato anche il sindaco) Nuovi casi quintuplic… - disinformate_it : RT @Corriere: Milano, ondata Covid Omicron 5: ecco perché i contagi aumentano (e si è infettato anche il sindaco) -