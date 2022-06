Olimpia Milano-Virtus Bologna domani in tv: orario e diretta streaming gara-4 finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di lunedì 13 giugno 2022) L’orario e come vedere in diretta AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida come gara-4 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di basket. Prosegue l’appassionante sfida tra gli uomini di coach Messina e quelli di coach Scariolo per la conquista del titolo nazionale, con i meneghini che sono tornati avanti nella Serie sul 2-1 dopo la splendida vittoria in gara-3. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 14 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. TUTTI I RISULTATI DEI ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) L’e come vedere inAX Armani ExchangeSegafredo, sfida valida come-4 delladeidiA1 2021/di. Prosegue l’appassionante sfida tra gli uomini di coach Messina e quelli di coach Scariolo per la conquista del titolo nazionale, con i meneghini che sono tornati avanti nellasul 2-1 dopo la splendida vittoria in-3. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 14 giugno, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. TUTTI I RISULTATI DEI ...

