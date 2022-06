Pubblicità

RadioTigullio : Sono le ore 12? Allora e' il momento di 'Radio Mania'! contenitore musicale old funk, soul, disco & boogie, rock,c… - iWebRadio : Freak Show: tornano nelle radio con il nuovo singolo “Old Disco” - ilperiodo : “Old Disco” è il nuovo singolo dei Freak Show - UgoliniLorenzo : Una canzone della madonna in un disco pazzesco, forse nella mia top15 di sempre. Spaceman Drifting Morphine&Chocola… - Newsinunclick : È disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Old Disco”, il nuovo singolo dei Fre… -

Teatri Online

Uncarico di sonorità che si distaccano, e non poco, anzi, mai più di così, dalle produzioni ... Neffa - 'La più bella del mondo' Il fascino del reggaeschool di Alborosie che torna più vivo ...Il suo secondo, Fine Line, è entrato da subito in cima alla Billboard 200 facendogli ottenere ... EmiratesTrafford (New Show)* Sabato 18 giugno London, U. K. Wembley Stadium Connected by EE (... “Old Disco” è il nuovo singolo dei Freak Show AGI - Settimana ricca di nuove uscite, diremmo particolarmente, ma ormai è diventata una folle prassi. Detto ciò, tra i nuovi album segnaliamo l’ottimo EP di Frah Quintale, il buon debutto di Rhove, i ...If you click on a link in this story we may earn affiliate revenue. ROBBIE Williams is going back on tour, celebrating 25 years as a solo artist. The XXV tour will take place this October and will ...