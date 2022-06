(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. -(Adnkronos) - 'ancora in calo acon una discesa di 0,1 punti a quota 99,9, con una progressione negativa ininterrotta da diversi mesi. E per il futuro gli indicatoritori indicano unadidella crescita nell'area. E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'sui Composite Leading Indicators, che mirano adre le fluttuazioni cicliche dell'attività economica: i dati - si spiega - non solo "supportano il punto di vista presentato nell'ultimo Economic Outlook dell', che ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita globale", fra guerra guerra in Ucraina e problemi di approvvigionamento, ma già ora sono al livello o al di sotto dei livelli a lungo termine nella ...

TV7Benevento : Ocse: superindice maggio scende a 99,9 e 'anticipa' perdita slancio ripresa - -

Agenzia ANSA

