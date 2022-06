Nuova Denise Pipitone Catania | il caso-choc | bimba rapita da tre incappucciati | è mistero fitto

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nicola Porro ha dedicato l'anteprima di Quarta Repubblica alla notizia di cronaca che sta facendo il giro dell'Italia. Una bambina di 4 anni è statada persone armate a Piano di Tremestieri, frazione di: la Procura ha confermato il sequestro e ha aperto un'inchiesta, delegando le indagini ai militari dell'Arma. Allo stesso tempo dalla Procura fanno sapere che per il momento non verranno date ulteriori informazioni, dato che ilè caldissimo. “Siamo in una fase delicata - ha spiegato il procuratore Carmelo Zuccaro - e non possiamo dare alcuna informazione. Può solo escludersi la finalità di riscatto”. Il rapimento potrebbe quindi essere una ritorsione: la bambina è stata sottratta a un familiare da tre persone incappucciate e armate. Almeno questa è la primissima ricostruzione disponibile: gli uomini erano a ...

Pubblicità

KateSteele89 : RT @Baccotvnews: ??#Seidonne la nuova fiction #Rai. Nel cast, direttamente da #Unprofessore, Damiano Gavino e da #DonMatteo13 Maurizio Last… - ianditomaso : RT @Cinguetterai: #SeiDonne è la nuova serie di Rai 1 e, come annunciato da Acting News, nel cast ci saranno Isabella Ferrari, Maya Sansa,… - antonella41188 : RT @Baccotvnews: ??#Seidonne la nuova fiction #Rai. Nel cast, direttamente da #Unprofessore, Damiano Gavino e da #DonMatteo13 Maurizio Last… - Scrive_Squad : RT @Baccotvnews: ??#Seidonne la nuova fiction #Rai. Nel cast, direttamente da #Unprofessore, Damiano Gavino e da #DonMatteo13 Maurizio Last… - BlueBandit_16 : RT @Cinguetterai: #SeiDonne è la nuova serie di Rai 1 e, come annunciato da Acting News, nel cast ci saranno Isabella Ferrari, Maya Sansa,… -

Liberoquotidiano.it

Non poteva ripartire meglio laavventura nel calcio femminile. Dopo la prima rete di Alessia ... che potrebbe essere guidato dall'ex tecnico delle giovanili del Genoa ed ex giocatrice......del "regime change" democratico per i catanzaresi chiamati oggi alle urne per scegliere la... Flavio Iervasi, Salvatore Leo, Antonio Mauro, Antonio Nisticò, Flora Nisticò, Anna Palaia,... Quarta Repubblica, "una nuova Denise Pipitone": Catania, il caso-choc della bimba rapita L'ex magistrata è imputata in un altro processo dopo quello per false dichiarazioni a pm legato alla scomparsa della bambina di Mazara ...Il re del Belgio, Filippo, è arrivato a Kinshasa martedì 7 giugno, per la sua prima visita ufficiale prevista e della durata di sei giorni. Lo ...