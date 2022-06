(Di lunedì 13 giugno 2022) Sono in corso di svolgimento a Madeira, in Portogallo, iparalimpici di(in programma fino a sabato 18 giugno), e quest’oggi si è tenuta la seconda giornata di gare dopo l’esordio di ieri domenica 12 giugno.si è fatta valere, come da tradizione ormai, con grandissimi risultati, collezionando ben tre ori nella giornata odierna., Stefano Raimondi e Antoniohanno conquistato tre splendide medaglie d’oro nelle finali svolte quest’oggi, con quest’ultimo che ha inoltre impreziosito la vittoria ottenuta nei 100m stile libero categoria S6 con il record del mondo, grazie al suo 1:03.65. Inoltre, il classe 2001 ha portato a casa, come vedremo, una seconda medaglia in questa splendida giornata azzurra. Prestazione di notevole fattura anche quella ...

Pubblicità

brvzovic : @jumptarvo a quanto ho capito è nuoto ciclismo e corsa tipo tutti e tre - debgrape : @pixiedixi Solo tre bene: nuoto, corsa e bici! ?? - TildeMinasi : Tre #medaglie nel #nuoto,di cui una d’oro,per il piccolo Federico,11 anni,ai Giochi estivi @SOItalia di #Torino. Di… - _taskj : @stylessavedme_H Si, sono d'accordo. La scena del museo è fondamentale per la trama, fa capire molte cose su tutti… - ottopagine : Nuoto in acque libere, presentato a Salerno il Grand Prix 'Le Tre Sirene' #Cetara -

OA Sport

Savona. La Carige Rari Nantes Savona ha concluso al secondo posto il girone 6 valevole per i quarti di finale del campionato nazionale Under 16 di pallanuoto che si è svolto nello Stadio deldi Monterotondo, in provincia di Roma. La Carige Rari Nantes Savona conquista così l'accesso al girone di semifinale che si disputerà in Campania il 26 e 27 giugno.scuole si aggiungono come protagoniste, ognuna con un evento specifico: il Polimoda con il ... Polo, il campione diMassimiliano Rosolino e l'attore Andrea Casalino per Navigare, l'ex ... Nuoto, tre ori per l’Italia ai Mondiali paralimpici! Tris con Xenia Palazzo, Fantin e Raimondi! Un successo oltre le aspettative, grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, dai campioni a chi si trovava a vivere la prima esperienza. Si è concluso ieri in serata, dopo tre intense gior ...Ha praticato nuoto, giocato nella pallavolo femminile in serie C ... che ha coinvolto anche l’assessore allo sport del Comune di Jesi Ugo Coltorti. I tre nuovi soci hanno dato la propria disponibilità ...