Pubblicità

infoitinterno : Novara, si ribalta il furgone di una squadra di calcio giovanile: muore un 12enne, alla guida c’era il padre - periodiciweb : NOVARA SI RIBALTA UN PULMINO DA CALCIO MORTO 12ENNE - cronachecampane : Incidente, si ribalta pullmino della squadra di calcio: muore calciatore di 12 anni #babycalciatore #incidente… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Novara, furgone con giovani calciatori si ribalta in A4: muore un ragazzino di 12 anni. Alla guida c’era il padre https://t… - zav_news : ?? #Novara, si ribalta furgone in A4: muore un ragazzino di 12 anni. Alla guida del furgone c’era il padre. Coinvolt… -

Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a, mentre un quarantaseienne e un undicenne sono stati medicati sul posto e non ospedalizzati. Il furgone si è ribaltato al chilometro ...Tragedia in autostrada tra il casello di Marcallo - Mesero eEst, nel territorio di Bernate ...Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a Novara, mentre un quarantaseienne e un undicenne sono stati medicati sul posto e non ospedalizzati. Il furgone si è ribaltato al chilometro 104 ...Nella serata di ieri, domenica 12 giugno 2022, un pulmino proveniente dalla Versilia con a bordo diversi giovanissimi calciatori novaresi dell'Asd Bulè Bellinzago si è ribaltato in A4 ... all'Ospedale ...