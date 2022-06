Non solo Tommasi, campioni e politica: da Weah a Pelè, dalla Vezzali a Klitschko (Di lunedì 13 giugno 2022) Damiano Tommasi in corsa per la poltrona di sindaco di Verona dopo il sorprendente primo turno delle elezioni comunali di Verona 2022. L’exploit dell’ex calciatore di Roma e Nazionale è solo l’ultimo esempio dei ‘risultati’ prodotti dal connubio tra sport e politica. Sono tanti i campioni, non solo calciatori, che hanno intrapreso, o almeno ci hanno provato, la carriera politica a tutte le latitudini, in Italia e nel mondo. Nomi noti e meno noti. In Italia gli ultimi di questa lunga lista sono Damiano Tommasi, candidato sindaco a Verona sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, e Marco Osio, chiamato ‘il sindaco’ quando giocava nel Parma, candidato nella lista civica Vignali Sindaco proprio a Parma. L’ex centrocampista della Roma ed ex numero uno ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022) Damianoin corsa per la poltrona di sindaco di Verona dopo il sorprendente primo turno delle elezioni comunali di Verona 2022. L’exploit dell’ex calciatore di Roma e Nazionale èl’ultimo esempio dei ‘risultati’ prodotti dal connubio tra sport e. Sono tanti i, noncalciatori, che hanno intrapreso, o almeno ci hanno provato, la carrieraa tutte le latitudini, in Italia e nel mondo. Nomi noti e meno noti. In Italia gli ultimi di questa lunga lista sono Damiano, candidato sindaco a Verona sostenutocoalizione di centrosinistra, e Marco Osio, chiamato ‘il sindaco’ quando giocava nel Parma, candidato nella lista civica Vignali Sindaco proprio a Parma. L’ex centrocampista della Roma ed ex numero uno ...

elio_vito : Se il quorum non sarà raggiunto, non è perché si vota in un solo giorno ma perché non interessano i quesiti! Se ci… - Pontifex_it : Amare vuol dire non solo volere bene e fare del bene, ma prima ancora, alla radice, accogliere gli altri, fare post… - CarloCalenda : Andate a votare. È un dovere. Non curarsi di chi governa le città o disertare una consultazione referendaria è non… - holepalletristi : ho intero programma di storia dell'arte perché in nove mesi non abbiamo fatto una(1) valutazione seria ma solo progettini uccidetemi - xGaBollo : RT @lastknight: 2 milioni gli italiani vittima di pornografia non consensuale, 14M utilizzatori, solo il 13% dei carnefici pentiti. Online… -