No! Francesca Barra non ha avuto problemi di salute perché vaccinata durante la gravidanza (Di lunedì 13 giugno 2022) Circola lo screenshot di un articolo pubblicato dal sito Stopcensura dal titolo «problemi di salute per la giornalista Francesca Barra: vaccinata durante la gravidanza». L’articolo è stato rimosso (archiviato qui), ma rimane visibile tramite le condivisioni social e altri simili pubblicati da diversi siti. Di fatto, il collegamento tra il malessere, la vaccinazione e la gravidanza risulta forzato e con il chiaro obiettivo di diffondere una notizia falsa di stampo No Vax. Per chi ha fretta Francesca Barra non ha mai associato il malessere al vaccino anti Covid-19. Il malessere è stato riscontrato a seguito della malattia. L’articolo pubblicato da Stopcensura non è il primo. Un articolo più datato è quello del ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Circola lo screenshot di un articolo pubblicato dal sito Stopcensura dal titolo «diper la giornalistala». L’articolo è stato rimosso (archiviato qui), ma rimane visibile tramite le condivisioni social e altri simili pubblicati da diversi siti. Di fatto, il collegamento tra il malessere, la vaccinazione e larisulta forzato e con il chiaro obiettivo di diffondere una notizia falsa di stampo No Vax. Per chi ha frettanon ha mai associato il malessere al vaccino anti Covid-19. Il malessere è stato riscontrato a seguito della malattia. L’articolo pubblicato da Stopcensura non è il primo. Un articolo più datato è quello del ...

Pubblicità

GiovaQuez : Ingroia a Palermo a sostegno di Donato: 'Con Francesca, Ancora Italia, Rizzo ed altri si può costruire l'alternativ… - sono_francesca : @PBurattini dillo a quelli del pd&campolargo per i quali, se no, arrivano “le destre”. - malinca73 : RT @DavidPuente: Come i No Vax hanno forzato e falsato una notizia che riguarda Francesca Barra. - malinca73 : RT @OpenFactCheck: Come i No Vax hanno forzato e falsato una notizia che riguarda Francesca Barra. - BenitoAtos : RT @DavidPuente: Come i No Vax hanno forzato e falsato una notizia che riguarda Francesca Barra. -