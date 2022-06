Pubblicità

Sono accuditi da una onlus che, per la struttura in locazione, è stata interessata da una vicenda difinita al Tribunale di Arezzo. Ma la mobilitazione continua>. Il rifugio di Isola nei ......'Sulla caserma dei carabinieri - ha spiegato il primo cittadino - pende un provvedimento di... C'è chi semina terrore dicendo che si vogliono aumentare le tasse sugli immobili:di più ... Niente sfratto per Agripunk. Il tribunale ha deciso. Salvi i cento animali del rifugio Arezzo 13 giugno 2022 - Il rifugio per animali Agruipunk di Ambra non sarà sfrattato. Il giudice del tribunale di Arezzo dopo l'udienza del 10 giugno ha accolto in pieno le tesi dell’avvocato difensor ...Asfa Mahmoud, presidente del Consiglio direttivo della Casa della Cultura Musulmana di via Padova, in caso di vittoria del bando, come trasformerete gli ex bagni comunali di via Esterle"Puntiamo a ri ...