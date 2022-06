Nicolò, figlio di Toto Cutugno uscito fuori da un tradimento: Ecco che cosa fa oggi (Di lunedì 13 giugno 2022) Toto Cutugno ha un figlio di nome Nicolò. Si tratta di un ragazzo nato da una relazione extra-coniugale, Ecco chi è Toto Cutugno sicuramente è uno dei cantanti più conosciuti nel panorama musicale italiano. Nonostante la sua incredibile fama, non tutti sanno che il cantante ha avuto un figlio nato da una relazione clandestina. Sicuramente si è trattato di una situazione molto difficile da affrontare negli anni, ma con il tempo è migliorata sempre di più. Toto Cutugno è sempre stato il simbolo della musica italiana per eccellenza. Un grande successo, non solo ottenuto nel nostro paese, ma anche all’estero. Un personaggio affascinante di cui la carriera inizia nella prima metà degli anni settanta, ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 13 giugno 2022)ha undi nome. Si tratta di un ragazzo nato da una relazione extra-coniugale,chi èsicuramente è uno dei cantanti più conosciuti nel panorama musicale italiano. Nonostante la sua incredibile fama, non tutti sanno che il cantante ha avuto unnato da una relazione clandestina. Sicuramente si è trattato di una situazione molto difficile da affrontare negli anni, ma con il tempo è migliorata sempre di più.è sempre stato il simbolo della musica italiana per eccellenza. Un grande successo, non solo ottenuto nel nostro paese, ma anche all’estero. Un personaggio affascinante di cui la carriera inizia nella prima metà degli anni settanta, ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip 6, l'ex compagna di Alessandro Basciano tuona: 'Bello fare i padri disinteressandosi completamente ai propri… - latestachefuma : @ccremebrule perché mattia io voglio chiamare mio figlio nicoló - ParliamoDiNews : Chi è Nicolò Zaniolo: Età, Ex Chiara Nasti, Figlio Tommaso, Madre | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - ParliamoDiNews : Chi è Nicolò Zaniolo: Età, Ex Chiara Nasti, Figlio Tommaso, Madre | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - sportli26181512 : Zaniolo, va dalla ex Sara per stare vicino al figlio FOTO: L'infortunio subito in Nazionale ha concesso a Nicolò Za… -