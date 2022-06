Neuer: «Non siamo mai riusciti a vincere contro l’Italia in 90 minuti. Nel 2016 sono serviti i rigori» (Di lunedì 13 giugno 2022) Accanto al commissario tecnico Flick, in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Nations League Germania-Italia, anche il portiere della Nazionale tedesca, Manuel Neuer. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Abbiamo visto cose buone e cattive della nostra squadra nelle ultime tre partite. Abbiamo la motivazione e la rabbia per fare meglio, abbiamo mostrato la giusta attitudine in tutte le partite. Dopo una lunga stagione è normale ci sia stanchezza, ma non ci sono scuse”. Su Donnarumma: “Non sta a me giudicare chi sia il migliore. Ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello, anche nella nostra squadra. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento”. Sulla crisi degli attacchi di Italia e Germania: “Ci sono sempre differenze. Si dice spesso che non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Accanto al commissario tecnico Flick, in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Nations League Germania-Italia, anche il portiere della Nazionale tedesca, Manuel. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Abbiamo visto cose buone e cattive della nostra squadra nelle ultime tre partite. Abbiamo la motivazione e la rabbia per fare meglio, abbiamo mostrato la giusta attitudine in tutte le partite. Dopo una lunga stagione è normale ci sia stanchezza, ma non ciscuse”. Su Donnarumma: “Non sta a me giudicare chi sia il migliore. Ce nemolti altri che stanno giocando ad altissimo livello, anche nella nostra squadra. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento”. Sulla crisi degli attacchi di Italia e Germania: “Cisempre differenze. Si dice spesso che non ...

