Nemanja Matic arrivato a Ciampino, pronti 4.2 milioni di euro a stagione (Di lunedì 13 giugno 2022) Come previsto Matic è arrivato a Roma, subito visite mediche e firma del contratto, occhio però alla clausola per il rinnovo del prossimo anno PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Roma è viva sul mercato, Josè Mourinho per il prossimo anno promette di superare i risultati fin ora ottenuti ma per farlo deve Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Come previstoa Roma, subito visite mediche e firma del contratto, occhio però alla clausola per il rinnovo del prossimo anno PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Roma è viva sul mercato, Josè Mourinho per il prossimo anno promette di superare i risultati fin ora ottenuti ma per farlo deve Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : #Roma, domani l'arrivo di Nemanja #Matic - DiMarzio : Nemanja #Matic alla #Roma: dettagli e retroscena dell'operazione - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, IN ARRIVO LO SVINCOLATO NEMANJA MATIC Accordo di un anno con opzione per il secondo… - JimmyJa75006676 : RT @AliprandiJacopo: ?? ?? Nemanja #Matic è sbarcato a Ciampino! Il centrocampista è atterrato al terminal privato, adesso le visite mediche… - OfficialBaldu : RT @NumeroDiez_10: ?? ESCLUSIVA ?? Arrivato in questo momento a Villa Stuart Nemanja #Matic! ?? Il centrocampista ex Manchester United e Che… -