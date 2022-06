Nello Salza tradito dal flicorno soprano

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 13 giugno 2022) di Olga Chieffi Calde lacrime sono scorse sul viso del Formatore Distrettuale del Rotary Gaetano Pastore, il quale nella serata del 7 giugno, sul palcoscenico del teatro Verdi, ha avuto il compito di ringraziare il numerosissimo pubblico intervenuto al concerto annuale, promosso dal sodalizio, quest’anno in favore dei profughi ucraini . I palchi e la platea affollati sono un inarrivabile colpo d’occhio per tutti, dopo due anni di fermo, anche per i rappresentanti dei vari distretti Rotary che nel 2019 organizzarono un’altra splendida serata, ospitando il Trio di Monaco formato da eccellenze assolute quali il cornista Alessio Allegrini, il pianista Oliver Kern e il violinista Francesco Manara, mentre quest’anno strambata verso le colonne sonore di Ennio Morricone, il quale fu proprio nel nostro massimo, per ricevere il Premio Luigi Francavilla e dirigere la performance della Roma ...