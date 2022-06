“Nel momento fatidico…”. Mara Venier, il retroscena al matrimonio di Alberto Matano (Di lunedì 13 giugno 2022) Mara Venier matrimonio Alberto Matano da protagonista. La ‘zia’ e conduttrice amatissima di Domenica In è stata la celebrante d’eccezione del matrimonio del collega e di Riccardo Mannino. Il sì sabato scorso alle porte di Roma, con 200 ospiti, tra vip e personaggi delle istituzioni. C’erano il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Italia con delega alle pari opportunità e ai giovani, Vincenzo Spadafora Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e l’attore Claudio Santamaria con Francesca Barra. Ancora: Eleonora Daniele, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Fabio Canino e Andrea Sannino, che ha cantato ‘Abbracciame’ agli sposi. Mara Venier matrimonio Alberto Matano, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)da protagonista. La ‘zia’ e conduttrice amatissima di Domenica In è stata la celebrante d’eccezione deldel collega e di Riccardo Mannino. Il sì sabato scorso alle porte di Roma, con 200 ospiti, tra vip e personaggi delle istituzioni. C’erano il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Italia con delega alle pari opportunità e ai giovani, Vincenzo Spadafora Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e l’attore Claudio Santamaria con Francesca Barra. Ancora: Eleonora Daniele, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Fabio Canino e Andrea Sannino, che ha cantato ‘Abbracciame’ agli sposi., il ...

