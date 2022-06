Nazionale da applausi | arriva il titolo europeo a squadre a Monaco - Sport - quotidiano net

Pubblicità

Gli azzurri dell'arco olimpico maschile vincono il titolo Europeo a squadre. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi battono la Spagna al termine di una finale quasi perfetta, conclusa con ...All'Agsm forum è festa gialloblù. La Tezenis Verona batte in gara 4 Apu Udine 83 a 57 e vola in serie A1. Il sogno è diventato realtà. Tezenis Verona promossa in serie A1 ., all'Agsm forum è grande festa. Tezenis Verona schiaccia Apu Old Wild West Udine 83 a 57 in gara 4 della finale playoff serie A2, e realizza così un sogno lungo 20 anni. In un Agsm forum ... Nazionale da applausi: arriva il titolo europeo a squadre a Monaco Gli azzurri dell’arco olimpico maschile vincono il titolo Europeo a squadre. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi battono la Spagna al termine di una finale quasi perfetta, conclusa con ...Se il pareggio con l’Inghilterra – 0-0 a Wolverhampton, sabato 11 giugno – fa ben sperare il c.t. Roberto Mancini, il finale è stato amaro per Gigio Donnarumma, uno degli eroi della finale degli Europ ...