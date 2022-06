Nato: Finlandia rifiuta adesione se non entra anche la Svezia (Di lunedì 13 giugno 2022) La Finlandia rifiuta l'adesione alla Nato senza la Svezia. Helsinki non entrerà a far parte dell'Alleanza se i problemi che Stoccolma ha con la Turchia dovessero comportare il rinvio dell'adesione proprio della Svezia. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 giugno 2022) Lal'allasenza la. Helsinki non entrerà a far parte dell'Alleanza se i problemi che Stoccolma ha con la Turchia dovessero comportare il rinvio dell'proprio della. L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Nato: Finlandia rifiuta adesione se non entra anche la Svezia - llevaj : RT @bordoni_russia: Il presidente della Finlandia dice che se Svezia e Turchia non riescono ad accordarsi sull' ingresso nella Nato, allora… - dondogliocg : RT @bordoni_russia: Il presidente della Finlandia dice che se Svezia e Turchia non riescono ad accordarsi sull' ingresso nella Nato, allora… - semeraro_g : RT @DanielaColi2: La candidatura della Svezia sta deragliando e la Finlandia dice che non entrerà nella Nato senza la Svezia - RassegnaZampa : #Finlandia, no all'ingresso nella #Nato senza la #Svezia. Helsinki: «Andiamo di pari passo» -