Nato, clamoroso dietrofront su Svezia e Finlandia? “Comprendiamo preoccupazioni turche su terrorismo” (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – La Nato si esprime sulle richieste di adesione di Svezia e Finlandia ma anche sulle preoccupazioni turche, come riporta Tgcom24. Nato su Svezia e Finlandia: “Legittime le preoccupazioni turche” La Nato parla di Svezia e Finlandia per bocca di Jens Stoltenberg. Per il segretario generale dell’Alleanza, le preoccupazioni turche sul terrorismo sono “legittime”. Osservazioni che “devono essere prese sul serio”. Come si sa, la Turchia ha accusato i due paesi nordici di sostenere i soldati curdi e non vuole sostenere la loro adezione alla Nato fin quando non cambieranno posizione. Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – Lasi esprime sulle richieste di adesione dima anche sulle, come riporta Tgcom24.su: “Legittime le” Laparla diper bocca di Jens Stoltenberg. Per il segretario generale dell’Alleanza, lesulsono “legittime”. Osservazioni che “devono essere prese sul serio”. Come si sa, la Turchia ha accusato i due paesi nordici di sostenere i soldati curdi e non vuole sostenere la loro adezione allafin quando non cambieranno posizione. Le ...

