Napoli | Mertens infastidito ‘smaschera’ De Laurentiis

Pubblicità

claudioruss : Dries #Mertens in conferenza stampa dal Belgio: 'Il mio futuro ? Voglio la scelta giusta. Voglio trovare un bel clu… - GoalItalia : Dries Mertens rompe il silenzio sul futuro: “Pensavo di restare al Napoli, voglio scegliere bene e trovare un bel c… - maracana1950 : RT @serieAnews_com: ?? #Mertens a un passo dall'addio al #Napoli: 'Pensavo di restare, ma...' - zazoomblog : Mertens la palla passa di nuovo al Napoli addio definitivo? - #Mertens #palla #passa #nuovo #Napoli - EyraudDemission : RT @NicoSchira: Dries #Mertens rompe il silenzio: “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club. Pensavo di restare al… -

Driesha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale belga. L'attaccante del, tra i tanti temi trattati, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo futuro che ormai sembra ...Commenta per primo L'attaccante delDries, impegnato con il Belgio in Nations League, ha parlato così del suo futuro: 'Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo ma penso molto alla mia scelta ...Gerard Deulofeu sostituto di Dries Mertens che non rinnova con il Napoli. Vicinissimo l'accordo con l'Udinese.Il contratto dell’attaccante del Napoli Dries Mertens ha ancora poche settimane di validità. Il giocatore belga si è espresso così nella conferenza stampa convocata da lui stesso per chiarire il ...