Napoli, il messaggio social di Koulibaly: “Questa città è antirazzista” (Di lunedì 13 giugno 2022) In casa Napoli continua a tenere banco il dilemma legato al futuro di Kalidou Koulibaly. Nonostante la grande incertezza il difensore senegalese ha voluto dedicare un pensiero ai suoi tifosi attraverso una Instagram story che ritrae la manifestazione dei sostenitori azzurri del 2016, quando in occasione di Napoli-Carpi in tanti al San Paolo sventolarono cartelloni con l’immagine del volto di Koulibaly, testimoniandogli il loro affetto dopo esser stato oggetto di cori razzisti. L’immagine è accompagnata dalla didascalia: “Napoli città antirazzista”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) In casacontinua a tenere banco il dilemma legato al futuro di Kalidou. Nonostante la grande incertezza il difensore senegalese ha voluto dedicare un pensiero ai suoi tifosi attraverso una Instagram story che ritrae la manifestazione dei sostenitori azzurri del 2016, quando in occasione di-Carpi in tanti al San Paolo sventolarono cartelloni con l’immagine del volto di, testimoniandogli il loro affetto dopo esser stato oggetto di cori razzisti. L’immagine è accompagnata dalla didascalia: “”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Napoli, il messaggio social di #Koulibaly: 'Questa città è antirazzista' - infoitsport : FOTO – Koulibaly risponde alle accuse di razzismo su Napoli: il messaggio - PupiaTv : Napoli, grave carenza di sangue al Cardarelli. Messaggio di aiuto dei talassemici: “Donate per salvarci la vita”… - donperdono1 : RT @napolipiucom: Koulibaly, messaggio d'amore: 'Napoli città antirazzista' con Pino Daniele in sottofondo - FOTO #kalidoukoulibaly #napol… - zazoomblog : Koulibaly messaggio d’amore: “Napoli città antirazzista” con Pino Daniele in sottofondo – FOTO - #Koulibaly… -