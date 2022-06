Musetti debutta al Queen’s (live ora in tv) (Di lunedì 13 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Lorenzo da Carrara è stato sorteggiato al primo turno contro il kazako Bublik. Berrettini, seconda testa di serie, debutterà contro il britannico Evans: avversario di casa anche per Sonego, opposto a Murray. Guida il seeding il norvegese Ruud. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di lunedì 13 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Lorenzo da Carrara è stato sorteggiato al primo turno contro il kazako Bublik. Berrettini, seconda testa di serie, debutterà contro il britannico Evans: avversario di casa anche per Sonego, opposto a Murray. Guida il seeding il norvegese Ruud. Torneosu SuperTennis

