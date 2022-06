Morto Fabio Ridolfi: oggi aveva iniziato la sedazione profonda (Di lunedì 13 giugno 2022) La famiglia Ridolfi ha dato notizia della morte di Fabio, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggio aveva avviato la sedazione profonda. Lo rende noto l’Associazione Coscioni. Inchiodato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi, Ridolfi si era sottoposto a tutte le visite del caso dallo scorso 15 marzo. Poi a maggio la sua denuncia sulla mancata risposta dell’azienda sanitaria locale alla richiesta fatta due mesi prima. Terzo italiano a richiedere il suicidio assistito, il 46 enne è stato il primo a uscire dall’anonimato per portare alla luce la sua causa. In aggiornamento Leggi anche: Caso Fabio Ridolfi, che cos’è la ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) La famigliaha dato notizia della morte di, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggioavviato la. Lo rende noto l’Associazione Coscioni. Inchiodato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi,si era sottoposto a tutte le visite del caso dallo scorso 15 marzo. Poi a maggio la sua denuncia sulla mancata risposta dell’azienda sanitaria locale alla richiesta fatta due mesi prima. Terzo italiano a richiedere il suicidio assistito, il 46 enne è stato il primo a uscire dall’anonimato per portare alla luce la sua causa. In aggiornamento Leggi anche: Caso, che cos’è la ...

Pubblicità

RaiNews : E' morto Fabio Ridolfi, nel pomeriggio aveva avviato la sedazione profonda - RaiNews : Addio a #FabioRidolfi - MediasetTgcom24 : Fine vita, è morto Fabio Ridolfi: per 18 anni immobilizzato in un letto per una tetraparesi | Aveva iniziato la sed… - eccapecca : La morte di #FabioRidolfi arriva a poche ore dall'avvio della procedura di sedazione profonda che lui stesso aveva… - _frufru80_ : RT @dottorbarbieri: ???? È morto Fabio Ridolfi, il primo paziente in Italia ad aver ottenuto il via libera alla sedazione profonda. Aveva 46… -