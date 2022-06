(Di lunedì 13 giugno 2022) L’amministrazione Arcidiacono dà il via allaanticipando la programmazione e gli interventi grazie anche alla sinergia con le due associazioni che hanno presentato la loro disponibilità: Evergreen ed Overland. Quest’anno i volontari, coordinati dall’assessore alla Protezione Civile Paola Naimi e dagli Uffici comunali, saranno impegnati in attività di pattugliamento durante le giornate più calde. Gli addetti specializzati saranno operativi per un periodo di 110 giorni fino al 30 settembre. “Chiediamo a tutti la massima collaborazione – ha ricordato l’assessore Naimi – e soprattutto raccomandiamo a tutti coloro che avvistano un inizio di incendio di chiamare immediatamente il numero unico dell’emergenza 112 al fine di attivare subito la macchina dei soccorsi”. I numeri comunali dell’da contattare ...

Monreale, campagna antincendio estate 2022: "Segnalate al 112" - FiloDiretto MONREALE, 13 giugno – L'amministrazione Arcidiacono dà il via alla campagna antincendio anticipando la programmazione e gli interventi grazie anche alla sinergia con le due associazioni del territorio ...PALERMO, 9 giugno – Domenica 12 giugno si vota: oltre che per le comunali per circa mille comuni, gli italiani sono chiamati a livello nazionale per cinque referendum, tutti incentrati sul tema della ...