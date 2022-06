Monica Bertini | vacanza al mare | in bikini mostra il décolleté super

(Di lunedì 13 giugno 2022)si gode ildella Sardegna in. Il buongiorno della giornalista, che immersa nell’acqua si mette in posa e fa sognare Dopo le ultime puntate di Pressing e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

manuel54599400 : RT @PBItaliana: Monica BERTINI - bigwhit35339302 : RT @PBItaliana: Monica BERTINI - Riccard68709827 : RT @PBItaliana: Monica BERTINI - frankalpacino89 : RT @PBItaliana: Monica BERTINI - blumenf : RT @PBItaliana: Monica BERTINI -

Anchec'è cascata: ecco come la padrona di casa di Pressing si è lasciata contagiare dalle sue colleghe. Sbaglia chi pensa che le vacanze delle star siano tutte mare e movida . Molti ...... Celso Foresi, Linda Gismondi, Cesarina Pazzelli, Carlo Perfetti, Federica Pierantoni,... Per Giuliana Giampaoli CAMBIAMO CORRIDONIA: Paolo, Francesco Calia, Nelia Calvigioni, Maurizio ...Monica Bertini si gode il mare della Sardegna in bikini. Il buongiorno della giornalista, che immersa nell'acqua si mette in posa e fa sognare ...Laura Cremaschi ha ravvivato la mattinata dei suoi fan con uno dei suoi scatti bollenti. Maglia rosa aperta sul davanti e gambe da urlo: che curve ...