Mondiali, l'Australia elimina il Perù ai rigori e si qualifica a Qatar 2022

l'Australia supera il Perù nei calci di rigore e trova la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Decisivo l'errore di Alex Valera l'Australia è la 31ª squadra qualificata ai Mondiali in Qatar nel 2022. Decisivi i calci di rigore, dopo che la gara nei 120? non si era schiodata dallo 0-0: Decisivo l'errore di Alex Valera, che si fa parare la conclusione da Redmayne, entrato solo per la lotteria dei rigori. Domani si completerà il quadro delle qualificate con la sfida fra Costarica e Nuova Zelanda.

