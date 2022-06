Moldavia | le autorità vietano il Gay Pride | ' siamo contrari'

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il sindaco della capitale moldava Chisinau Ion Ceban ha annunciato che non intende permettere la marcia del Gayin città. Lo riporta Interfax. "Sonoo a tenere la parata dell'orgoglio ...

Agenzia ANSA

Il sindaco della capitale moldava Chisinau Ion Ceban ha annunciato che non intende permettere la marcia del Gay Pride in città. Lo riporta Interfax. "Sono contrario a tenere la parata dell'orgoglio