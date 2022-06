Milly Carlucci | cambia tutto | scordatevi Ballando con le stelle come lo ricordavate

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nella prossima edizione dicon leci saranno degli importantimenti. Cosa ha deciso di fare? Quali sono queste novità?conduce dal 2005con le, storico programma in onda il sabato sera su Rai Uno. Insieme a lei c’è stato in tutte le sedici edizioni del programma Paolo Belli.– AltranotiziaA testimonianza del successo registrato in tutti questi anni,con leè il programma attualmente più longevo presente nel palinsesto Rai in prima serata. Ma che importantimenti stanno avvenendo? Cosa ha in mente...