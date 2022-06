Milano, case popolari ostaggio degli immigrati: 3.100 occupazioni, tra rivolte e degrado modello banlieue (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu — Le case popolari meneghine in mano a rom e immigrati: è il sunto del drammatico bilancio tratteggiato da Angelo Sala, presidente Aler di Milano, la più grande azienda di gestione di edilizia popolare del Paese. Intervistato dalla Verità rivela cifre da incubo e lancia l’allarme sulla disastrosa situazione da lui ereditata dalla precedente direzione. Casa popolari a Milano, comandano gli immigrati Innanzitutto spaventa la ratio tra il numero degli appartamenti sul territorio regolarmente affittati e quelli occupati.«Su 72.000 appartamenti delle case popolari, 3.100 sono occupati abusivamente e gli inquilini sono per la maggior parte stranieri, soprattutto di origine africana. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 giugno 2022), 13 giu — Lemeneghine in mano a rom e: è il sunto del drammatico bilancio tratteggiato da Angelo Sala, presidente Aler di, la più grande azienda di gestione di edilizia popolare del Paese. Intervistato dalla Verità rivela cifre da incubo e lancia l’allarme sulla disastrosa situazione da lui ereditata dalla precedente direzione. Casa, comandano gliInnanzitutto spaventa la ratio tra il numeroappartamenti sul territorio regolarmente affittati e quelli occupati.«Su 72.000 appartamenti delle, 3.100 sono occupati abusivamente e gli inquilini sono per la maggior parte stranieri, soprattutto di origine africana. Il ...

