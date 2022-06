Milan, rinnovo Maldini e Massara vicino. E spunta il budget per il mercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Paolo Maldini e Frederic Massara sonno sempre più vicini al rinnovo di contratto. Intanto spunta la cifra da investire sulla calciomercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 giugno 2022) Paoloe Fredericsonno sempre più vicini aldi contratto. Intantola cifra da investire sulla calcio

Pubblicità

SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - Gazzetta_it : Il rinnovo di Maldini e Massara? Anche senza Cardinale a Milano... - AntoVitiello : ??Situazione sponsor #Milan: trattativa per il rinnovo con #Puma vicino alla chiusura. Porterà al club più del doppi… - tony62550278 : RT @SportRepubblica: Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - NicoloVignati : RT @theMilanZone_: Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato via @repubblica -