Miko Peled | l’attivista israeliano vicino ai governi di Tel Aviv in visita a Firenze

(Di lunedì 13 giugno 2022) “Per la Palestina“., attivista e scrittoresi è presentato a Palazzo Vecchio con idee chiarissime, ospite di Sinistra Progetto Comune.ha incontrato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e ha detto di “essere felice di essere a, una città meravigliosa, piena di storia”. Una città “che in passato ha sofferto, è stata distrutta e assediata, proprio come oggi accade a Gaza”., (a destra) attivista e scrittore nato a Gerusalemme, aper partecipare ad alcune iniziative dell’Associazione di amicizia Italo-PalestineseDa qui un doppio invito. Invito uno: “– dice – sia la prima città a muovere passi concreti al fianco di una popolazione vittima di apartheid”. Invito due, fatto in questo caso ...

