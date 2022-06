Mick Jagger ha il Covid “con sintomi” | rinviato il concerto dei Rolling Stones ad Amsterdam A rischio anche quello del 21 giugno a San Siro?

(Di lunedì 13 giugno 2022) L’ombra della pandemia torna a stagliarsi sui grandi eventi:è positivo al19 ed ora è a fortissimol’imminente unica data in Italia della leggendaria band, in programma martedì prossimo 21allo stadio Sandi Milano. È una vera doccia fredda che arriva prepotente a raffreddare l’entusiasmo risalito alle stelle per i mega concerti, appena ritornati a pieno regime nel nostro Paese dopo tre anni di lunghissima attesa al grido di “finalmente”. Ma ilè tutt’altro che un ricordo, ed eccolo beffardo a ribadire la sua scomoda presenza con un colpo ben piazzato. La notizia è stata diffusa dalla band nel tardo pomeriggio attraverso un comunicato sugli account social ufficiali degli...

Pubblicità

diegocampoy_ : @MickJagger @mehaceruido con Mick Jagger no maldito virus. - FQMagazineit : Mick Jagger ha il Covid “con sintomi”: rinviato il concerto dei Rolling Stones ad Amsterdam. A rischio anche quello… - FaganKara : RT @repubblica: Mick Jagger ha il Covid. Rinviato concerto di Amsterdam - repubblica : Mick Jagger ha il Covid. Rinviato concerto di Amsterdam - gazzettaparma : Mick Jagger positivo al Covid: Stones, salta il concerto di Amsterdam (a rischio Milano il 21 giugno) -

Gazzetta di Parma

Pessima notizia per i fan dei Rolling Stones . Il fondatore e frontman dell'iconico gruppo rock,, ha il Covid . A darne la notizia sono proprio i protagonisti del tour europeo previsto per questa estate per festeggiare i 60 anni di carriera . E dopo il concerto di Amsterdam, rischia ...I Rolling Stones sono stati costretti a sospendere i preparativi e a posticipare il concerto di stasera ad Amsterdam alla Johan Cruijff Arena, dopo cheè risultato positivo al Covid al momento dell'arrivo allo stadio. A dare la comunicazione la stessa band sui propri social: "I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per il rinvio ... Mick Jagger positivo al Covid: Stones, salta il concerto di Amsterdam (a rischio Milano il 21 giugno) Pessima notizia per i fan dei Rolling Stones. Il fondatore e frontman dell'iconico gruppo rock, Mick Jagger, ha il Covid. A darne la notizia sono proprio i protagonisti del tour europeo previsto per ...Mick Jagger ha il Covid. L'annuncio sul suo profilo Instagram recita: "Mi spiace dover rimandare il concerto di questa sera con così poco preavviso, ma sfortunatamente sono risultato positivo al Covid ...