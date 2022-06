Meteo, terza fiammata dell’anticiclone Scipione: inizio di settimana rovente (Di lunedì 13 giugno 2022) Questa settimana sarà aperto da un Meteo rovente sulla penisola italiana. Torna prepotentemente l’anticiclone Scipione: quanto durerà. La nuova settimana si apre con il ritorno prepotente dell’anticiclone Scipione, che avrà degli effetti eclatanti sulla penisola italiana. Infatti le roventi correnti africane torneranno a soffiare sul Paese. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo. In questo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Questasarà aperto da unsulla penisola italiana. Torna prepotentemente l’anticiclone: quanto durerà. La nuovasi apre con il ritorno prepotente, che avrà degli effetti eclatanti sulla penisola italiana. Infatti le roventi correnti africane torneranno a soffiare sul Paese. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo. In questo L'articolo proviene da Inews24.it.

