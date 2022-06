Meteo | da Lunedì la rivoluzione di Scipione l’africano | ecco le conseguenze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 giugno 2022) No,non ha intenzione di abbandonarci. Dopo la “piccola speranza” dell’altra settimana, è tornato. Più forte di prima. Ci aspetta quindi un clima molto caldo con temperature elevate. Uno scenario in realtà non nuovo, che si sta solo confermando. Vediamo i dettagli! Leggi anche: Eventi astronomici a giugno, non solo pianeti e stelle cadenti: quando vedere la Superluna della Fragoladi questa settimana Dopo alcune giornate in cui sembrava che ci avesse abbandonato,lo di nuovo. Il caldo sarà protagonista indiscusso di quest’estate. Ilquesta settimana tornerà quindi stabile dove le temperature continueranno, sempre di più, a salire. Come riporta il, potranno esserci temporali di calore sui rilievi alpini e appenninici. In realtà non è possibile stabilire, con esattezza ...