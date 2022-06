Meret titolare del Napoli: niente Sirigu, Auriemma svela il nome nuovo per la porta (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Napoli dirà addio a David Ospina e punterà su Alex Meret per il futuro. Nei prossimi giorni, il portiere italiano potrebbe rinnovare il suo contratto in azzurro qualora si decidesse definitivamente di salutare il colombiano. Nelle ultime settimane si è parlato di diversi nomi per la porta: De Laurentiis e Spalletti vogliono un portiere esperto per avere le spalle coperte in caso di assenza di Alex Meret durante la stagione. Il nome più caldo sembrava essere quello di Salvatore Sirigu, in uscita dal Genoa, ma Raffaele Auriemma, a ‘Si Gonfia La Rete‘, ha parlato di un nome nuovo. Sportiello Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli: Sportiello nome nuovo per la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Ildirà addio a David Ospina e punterà su Alexper il futuro. Nei prossimi giorni, il portiere italiano potrebbe rinnovare il suo contratto in azzurro qualora si decidesse definitivamente di salutare il colombiano. Nelle ultime settimane si è parlato di diversi nomi per la: De Laurentiis e Spalletti vogliono un portiere esperto per avere le spalle coperte in caso di assenza di Alexdurante la stagione. Ilpiù caldo sembrava essere quello di Salvatore, in uscita dal Genoa, ma Raffaele, a ‘Si Gonfia La Rete‘, ha parlato di un. Sportiello(Getty Images)Calciomercato: Sportielloper la ...

cn1926it : Portieri #Napoli, #Meret sarà il titolare: già pronto il nuovo vice. La situazione - Escoalbar95 : @thills_hitch La stagione scorsa ha detto che il tq non lo riesce a fare bene. Una società seria lo sfancula, ne pr… - infoitsport : Meret sarà il titolare del Napoli, Ospina un vecchio ricordo: il nuovo scenario tra i pali - danydnapoli97 : Ma per Meret stesso non sarebbe meglio chiedere la cessione e andare in una squadra tipo Torino-Sassuolo dove non h… - pasquale_caos : @Napoli_Report @NicoSchira Meglio rinnovare Meret al quale poi Sirigu toglierà il posto da titolare -