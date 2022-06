Pubblicità

KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Vi doni la sua pace” - KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Salvare il mondo” - KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Digiunare con il cuore” - KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Dio vi dà delle grazie” - daniele19921 : RT @KattInForma: Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Rimpiangerete tali messaggi” -

... donna di fede profonda, il 2 agosto 2002, di passaggio per, Chiara Corbella conosce ... Come Marco: 'Cara Chiara', si legge nellasciato sul sito, 'ho perso mia moglie Vanessa ......primo pronto soccorso della storia di. È il primo pronto soccorso degli altopiani dell'Erzegovina, dove ci sono comunità etniche e religioni differenti. Vuole essere un grande...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio scelto per oggi, sottolinea con forza e decisione una verità che è per tutti noi e che troppo spesso, purtroppo, ignoriamo.La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio scelto per oggi, ci dà l'input a iniziare a praticare il digiuno. Un nuovo inizio è possibile, fin da ora, ma dipende dalla nostra volontà.