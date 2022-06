Medico di famiglia e pediatra: dal 5 luglio la scelta si potrà fare anche nelle farmacie (Di lunedì 13 giugno 2022) Sanità Sarà possibile scegliere (o revocare) il Medico di famiglia e il pediatra anche nelle farmacie lombarde. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 giugno 2022) Sanità Sarà possibile scegliere (o revocare) ildie illombarde. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al WelLetizia Moratti.

paoloangeloRF : Medico di famiglia, dal 5 luglio scelta anche in farmacia - SallyChi2 : RT @e_Avversi: Trovato morto nel suo studio il dottor Guglielmo Trovato medico di famiglia. Sul web prendeva di mira i ' no vax' https://… - StraNotizie : dal 5 luglio attivo il servizio per scegliere medico di famiglia e pediatra di libera scelta - giornalemetro : Sanità, dal 5 luglio in Lombardia si potrà scegliere o revocare in farmacia il medico di famiglia e il pediatra | G… - TommyBrain : Dr. Fabio Milani, Medico di famiglia sospeso, senza stipendio e sotto processo | Canale Italia' -