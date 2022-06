Maylis De Kerangal | «Ebbene sì | sento le voci»

Pubblicità

diamiladi : RT @CDurastanti: Letto Canoe di Maylis de Kerangal da poco tempo, ma si è già annidato vicino a Tre sentieri per il lago e altri racconti d… - Greg970517390 : RT @VentagliP: “Lasciam l’anima calmarsi, poi scrutiam questo mistero! Sarà il vento e nulla più! Qui dischiusi… - Dida_ti : RT @VentagliP: “Lasciam l’anima calmarsi, poi scrutiam questo mistero! Sarà il vento e nulla più! Qui dischiusi… - Dedalus12470353 : RT @VentagliP: “Lasciam l’anima calmarsi, poi scrutiam questo mistero! Sarà il vento e nulla più! Qui dischiusi… - GMuccari : RT @VentagliP: “Lasciam l’anima calmarsi, poi scrutiam questo mistero! Sarà il vento e nulla più! Qui dischiusi… -

MAM-e

... Aurelio Picca, Filippo Ceccarelli, Pietrangelo Buttafuoco, Eva Cantarella, Carmen Aguirre, Monica Ojeda, Gino Castaldo, Sergio Rizzo, Daria Bignardi, Ermal Meta,de, Gianni Cuperlo, ...Non perché non ci siano grandi romanzi che parlino di cantiere in lingue diverse, basti pensare a Nascita di un ponte dide(Feltrinelli, trad. Piovanello Baiocchi), o a Cristo fra i ... I migliori libri in uscita a Giugno 2022 Migliaia di italiani seguiranno nei prossimi tre mesi gli appuntamenti culturali con il mondo dei libri: la sola Milanesiana preve oltre 60 eventi e 9 mostre in 20 città diverse con più di 150 ospiti ...Maylis de Kerangal, Gianni Cuperlo, Giuliana Sgrena, Claudio Martelli, Igiaba Scego, Jonathan Bazzi, Maurizio Ferraris, Ivano Dionigi, Elena Stancanelli (finalista Premio Campiello). Con uno sguardo ...