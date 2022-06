Maurizio Battista, nuovo spettacolo per il Capodanno all’Auditorium della Conciliazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Maurizio Battista pronto a passare il Capodanno a Roma all’Auditorium della Conciliazione con un nuovo spettacolo e tre serate di puro divertimento dal 31 dicembre al 2 gennaio Uno spettacolo nuovo, spumeggiante e irriverente, per festeggiare la Festa più attesa dell’anno con la speranza che sia un anno sempre più in ripresa. Perciò il mattatore della comicità Maurizio Battista sarà all’Auditorium della Conciliazione il 31 dicembre 2022, il 1º e il 2 gennaio 2023 per tre serate di puro divertimento con ospiti eccezionali. Il pubblico, come sempre, non sarà soltanto spettatore ma anche protagonista e complice dello ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 13 giugno 2022)pronto a passare ila Romacon une tre serate di puro divertimento dal 31 dicembre al 2 gennaio Uno, spumeggiante e irriverente, per festeggiare la Festa più attesa dell’anno con la speranza che sia un anno sempre più in ripresa. Perciò il mattatorecomicitàsaràil 31 dicembre 2022, il 1º e il 2 gennaio 2023 per tre serate di puro divertimento con ospiti eccezionali. Il pubblico, come sempre, non sarà soltanto spettatore ma anche protagonista e complice dello ...

