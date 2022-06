Maturità e mascherine, Ricciardi: “Al chiuso servono ma deciderà la politica” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “In questa fase della pandemia le mascherine in luoghi chiusi restano ancora indispensabili a fronte di un virus, tutt’ora circolante, che è probabilmente uno dei patogeni più contagiosi della terra. Sul fronte della scienza, quindi, c’è la forte raccomandazione di usarla negli spazi chiusi, come chiaramente a scuola e, quindi, all’esame di Maturità. Questo è quello che indicano le evidenze. Ma la decisione concreta la prenderà la politica”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all’incontro previsto oggi tra Speranza e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, proprio in tema di misure di sicurezza sanitaria agli esami di Maturità. “Se oggi l’elevata ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “In questa fase della pandemia lein luoghi chiusi restano ancora indispensabili a fronte di un virus, tutt’ora circolante, che è probabilmente uno dei patogeni più contagiosi della terra. Sul fronte della scienza, quindi, c’è la forte raccomandazione di usarla negli spazi chiusi, come chiaramente a scuola e, quindi, all’esame di. Questo è quello che indicano le evidenze. Ma la decisione concreta la prenderà la”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all’incontro previsto oggi tra Speranza e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, proprio in tema di misure di sicurezza sanitaria agli esami di. “Se oggi l’elevata ...

