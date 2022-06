Maturità 2022 | Lopalco | “Mascherina per lo scritto e viso scoperto all’orale buon compromesso”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 giugno 2022) BARI – Per gli esami diche per la terza volta si faranno ‘in compagnia’ del Covid, “la soluzione dellaper loe ilpuò essere un. Ma se un professore vuol proteggersi durante gli esami orali, dovrà indossare una Ffp2”, spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di igiene all’Università del Salento, ricordando che, in ogni caso, “sarà la circolazione virale al momento degli esami a determinare le raccomandazioni più precise”. “In questo momento in cui lanon è più obbligatoria praticamente da nessuna parte – sottolinea – il suo uso durante gli esami diavrebbe un solo scopo: quello di ...