Mattia Faraoni vs Charles Joyner in tv: data, orario, streaming Mondiale Iska (Di lunedì 13 giugno 2022) Mattia Faraoni torna a combattere dopo la vittoria sul tedesco Feger. Il fighter romano salirà sul ring venerdì 17 giugno per disputare un match valido per il Mondiale Iska contro l'australiano Charles Joyner. Si parte alle 18:00 con l'undercard, mentre alle 20:00 è in programma l'inizio della main card che prevede anche il match titolato di Gloria Peritore, campionessa in carica, chiamata a difendere la cintura contro Mireia Garcia. La diretta dell'evento è affidata a Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per non farvi perdere le emozioni di questo incontro: Faraoni sogna la cintura Mondiale al PalaPellicone di Ostia. Due match titolati, nelle rispettive categorie di peso (fino a 88,4 kg per ...

bigdarktiger : MATTIA FARAONI SFIDA 3 CAMPIONI ASSURDI IN OLANDA! Oggi è dura.. (3 vs 1... - fight_shield : Mattia Faraoni insegue i propri sogni di bambino, combattendo per la cintura mondiale ISKA. #TSOS // #FIGHT //… - fight_shield : Mattia Faraoni suona la carica in vista del suo match di SuperfightsTsunami #TSOS // #FIGHT - Mzucchiatti95 : RT @sportface2016: Kickboxing, Mattia #Faraoni e Gloria #Peritore ad Ostia per il Mondiale ISKA: 'Come un sogno' - sportface2016 : Kickboxing, Mattia #Faraoni e Gloria #Peritore ad Ostia per il Mondiale ISKA: 'Come un sogno' -