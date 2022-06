“Matrimonio segreto per Jennifer Lopez e Ben Affleck”. L’accordo, gli ospiti e la location (Di lunedì 13 giugno 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati in gran segreto. Nelle ultime ore, infatti, sta circolando la notizia oltreoceano: era nel loro intento, dopotutto, di festeggiare senza clamore, di unirsi in Matrimonio senza gli occhi del mondo addosso. La prima volta che erano stati insieme, più di vent’anni fa, non aveva funzionato per l’assidua attenzione dei giornali e dei fan. Oggi, invece, Jennifer e Ben sarebbero finalmente marito e moglie: cosa sappiamo. Jennifer Lopez e Ben Affleck, le nozze segrete Il primo ad aver riportato la notizia è stato il sito Marca: da una scintilla, è finalmente giunto il giorno delle campane a nozze. Era il 2021: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si erano lasciati ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 giugno 2022)e Bensi sarebbero sposati in gran. Nelle ultime ore, infatti, sta circolando la notizia oltreoceano: era nel loro intento, dopotutto, di festeggiare senza clamore, di unirsi insenza gli occhi del mondo addosso. La prima volta che erano stati insieme, più di vent’anni fa, non aveva funzionato per l’assidua attenzione dei giornali e dei fan. Oggi, invece,e Ben sarebbero finalmente marito e moglie: cosa sappiamo.e Ben, le nozze segrete Il primo ad aver riportato la notizia è stato il sito Marca: da una scintilla, è finalmente giunto il giorno delle campane a nozze. Era il 2021:e Alex Rodriguez si erano lasciati ...

