Matrimonio choc | finisce male per 70 persone Malori tra gli invitati | corsa d’urgenza in ospedale

(Di lunedì 13 giugno 2022) Latina, intossicati al banchetto di. Quella che doveva essere una festa si è trasformata in una giornata terribile. L’incubo di due sposini è divenuto realtà quando alcuni deglialla cena nella villa per ricevimenti di via Zani hanno accusato un malore. E così, alle porte del capoluogo pontino, sono giunti i sanitari del 118 e poi le forze dell’ordine. In tutto glierano 210 e sono state una settantina leche hanno manifestato evidenti sintomi da intossicazione alimentare. Due anziani, con patologie pregresse, sono stati trasferiti in codice rosso in. Gli agenti arrivati sul posto dopo alcuni accertamenti hanno informato la Procura della Repubblica. Il primo provvedimento del magistrato di turno è stato il sequestro della cella frigorifera della cucina. ...