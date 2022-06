Matrimonio Britney Spears | tra gli invitati c’era anche Alex Del Piero | ecco perchè era lì 

(Di lunedì 13 giugno 2022) In questi giorniè convolata a nozze con il suo fidanzato Sam Ashgari, non senza qualche polemica e altrettanti punti interrogativi sugli. LEGGI: —, quel dettaglio piccante mentre ballava con Madonna e il neo sposo: cosa è successo al party delle nozze Alla cerimonia della popstarno Madonna, Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore e altre storiche amiche di, ma quasi nessuno della sua famiglia era presente per festeggiare insieme a lei questo giorno importante. Curiosamente, tra glialche si è tenuto a Los Angeles, è spuntatauna “vecchia” conoscenza tutta italiana: l’indimenticabile ...

Pubblicità

vogue_italia : Vi portiamo dentro lo spettacolare matrimonio di Britney Spears! Tra le invitate, Paris Hilton, Madonna, Selena Gom… - pollastraz : che bella selena al matrimonio di britney wow?? - ParliamoDiNews : Del Piero, la moglie Sonia splende al matrimonio di Britney Spears: eccola pazzeschi - - cescopaone : RT @vogue_italia: Vi portiamo dentro lo spettacolare matrimonio di Britney Spears! Tra le invitate, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomes e D… - fannibitch : RT @vogue_italia: Vi portiamo dentro lo spettacolare matrimonio di Britney Spears! Tra le invitate, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomes e D… -

E che dire deldiSpears e Sam Asghari Una parata di star! Non mancano, però, neppure le news che lasciano l'amaro in bocca, come le ultimissime sul divorzio ormai annunciato da ...SPEARS/ Giallo al: l'ex marito fa irruzione e viene arrestato Spunta il messaggio di Lynne Spears perSpears Eppure, nonostante il supporto 'apparente' di Lynne, in una ...Perché la madre di Britney Spears non è stata invitata al suo matrimonio La donna si è congratulata via Instagram con la cantante. Solo pochi giorni fa è stato celebrato il matrimonio di Britney ...Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari hanno festeggiato il loro matrimonio con una grande festa. E, nonostante l’iniziale irruzione dell’ex marito della popstar Jason Alexander, con cui è stata sp ...