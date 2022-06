Matrimonio a Latina | gli invitati si sentono male | la festa diventa un incubo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il fatto è accaduto lo scorso sabato, 11 giugno, in serata. Ilsi è svolto nella villa per ricevimenti lungo via Zani alle porte di. Dopo la cena glisi sono sentitied è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118. Malore tra glidurante la cena delMolti tra glihanno avvertito un malore subito dopo la cena: sono rimasti intossicati dal cibo che hanno ingerito. Sono dunque arrivati prima i sanitari del 118, poi le forze dell’ordine. Sembra che almeno una settantina di persone tra i duecentodieci gli, non si sentissero molto bene. Quindici di loro mostravano evidenti sintomi da intossicazione alimentare. Due anziani sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso per ...