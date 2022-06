Matilda De Angelis | la conferma velata della storia di Pietro Castellitto

(Di lunedì 13 giugno 2022) È nato un nuovo amore sul set: stiamo parlandocoppia formata daDe, conosciuti sul set di Rapiniamo il duce, produzione di Netflix con Isabella Ferrari, Filippo Timi e Maccio Capatonda. I due sono stati avvistati qualche settimana fa insieme, ma adesso è arrivata una (, per non dire velatissima)da parte dell’attore, che non ha avuto nessuna remora a parlarecollega., la confessione suDeGaleotto è stato il set Rapiniamo il duce, produzione di Netflix diretta da Renato De Maria, che andrà in onda entro quest’anno sulla piattaforma streaming. Tra una scena e l’altra, una battuta e lo ...

Pubblicità

flamulamaria : Pietro Castellitto: «Matilda De Angelis è una persona con cui si può parlare di tutto. Il primo incontro con Totti?… - mattheaulait : @Surabaya_Johnny @deveraunseraunn Tu, Matilda de Angelis e Adriano Galliani? - halfstepper : Che brava Matilda de Angelis: recita, canta... parla, cammina, bravahhh ?? - MadameSwann : RT @alliscaglioni: Da leggere questa bella intervista di ?@MadameSwann? a Pietro Castellitto ???? Che sentimenti nutrite verso i quaranta-ci… - alliscaglioni : Da leggere questa bella intervista di ?@MadameSwann? a Pietro Castellitto ???? Che sentimenti nutrite verso i quaran… -

Litoranea di Elisa feat.Deè tratta dall' album Ritorno a Futuro / Back to the future . Litoranea è un brano scritto da E. D'Erme e D. Petrella. Prodotto da Elisa & Mace, vede alle chitarre Andrea Rigonat ...Anche le novità sui VIP italiani non mancano: per esempio, c'è un nuovo amore nel cinema nostrano, quello sbocciato traDee Pietro Castellitto . Curiose di scoprire tutti i gossip ...L'attore parla della collega conosciuta sul set: "Passiamo molto tempo insieme, è una persona semplice e intelligente". E se non è una dichiarazione d'amore... ci somiglia ...Nel mondo di Matilda De Angelis, dal nuovo fidanzato Pietro Castellitto all'arrampicata per un film, i problemi con acne e anoressia, la body positivity.