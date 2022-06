Mascherine esami di Stato 2022 (terza media e maturità): alla fine è solo raccomandata (Di lunedì 13 giugno 2022) Studenti in aula con la mascherina Roma, 13 giugno 2022 - Le Mascherine agli esami di Stato 2022 saranno solo raccomandate. Dopo giorni di tira e molla, al fotofinish è arrivata la decisione: all'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Studenti in aula con la mascherina Roma, 13 giugno- Leaglidisarannoraccomandate. Dopo giorni di tira e molla, al fotofinish è arrivata la decisione: all'...

Pubblicità

NicolaPorro : #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - bertero_g : RT @roxsasso: Cari studenti, una buona notizia: non sarete costretti ad indossare le #mascherine agli esami di terza media e alla maturità,… - gianpaolodabove : Scuola, senza mascherine agli esami di maturità - savino982 : RT @roxsasso: Cari studenti, una buona notizia: non sarete costretti ad indossare le #mascherine agli esami di terza media e alla maturità,… - valeegiu1 : RT @roxsasso: Cari studenti, una buona notizia: non sarete costretti ad indossare le #mascherine agli esami di terza media e alla maturità,… -