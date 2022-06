Mascherina alla maturità | presidi Andis | “Governo non scarichi responsabilità sui presidenti di commissione”

(Di lunedì 13 giugno 2022) "In merito all’uso delle mascherine durante gli esami l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, ricordando che molti esami di terza media sono già iniziati e che i Ds hanno sempre rispettato regole e indicazioni spesso comunicate in appena ventiquattr'ore, sottolinea che, se decisione debba esser presa, per un esame di Stato dovrebbe essere di carattere nazionale". L'articolo .

Pubblicità

AlexBazzaro : Maturità, il ministro Bianchi: 'La mascherina educa alla sicurezza' Il Ministro Bianchi sta scalando rapidamente l… - MediasetTgcom24 : Maturità, il ministro Bianchi: 'La mascherina educa alla sicurezza' - borghi_claudio : @gabrigabra2003 @Mary_Cric @LilloScara Aspettiamo esito ricorso al TAR e poi vediamo, in ogni caso è fondamentale a… - orizzontescuola : Bassetti: “Demenziale dire sì alla mascherina agli scritti e non all’orale. Ai ragazzi si danno messaggi fuorvianti” - Massimi8900 : RT @ilrisolutoreIT: LA MASCHERINA NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE. #NoMascherina Toglietevi quello straccio davanti alla bocca…prima che i v… -

Non si è trattato di casi isolati: parecchi votanti triestini, anche in altre sezioni, si sono presentati ieri portandosi dietro coscienziosamente la, per ogni evenienza. Anchesede ...Una posizione espressa da più parti, anche dal sottosegretarioSalute Andrea Costa che rimane ... ad esempio quella di Matteo Bassetti, infettivologo e già contrario all'uso dellaagli ...Dal 15 giugno verrà tolto l'obbligo della mascherina al chiuso in ambienti come cinema e teatri, ma potrebbe rimanere obbligatoria o fortemente consigliata in ambiti come mezzi pubblici, esami di matu ..."È assurdo che, nella stessa scuola dove siamo andati a votare, iniziano le prove di terza media e poi la maturità. Ieri c'erano, sbagliando, anziani e fragili senza mascherina, perché era fortemente ...